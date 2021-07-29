Португалия: сколько человек проживает в вашем округе?

Четверг, 29 Июль 2021 Португалия Португалия

Португалия: сколько человек проживает в вашем округе?

Найдите ответ на интерактивной карте.

Согласно переписи населения, большинство муниципалитетов страны потеряли жителей в период с 2011 по 2021 год.

По предварительным данным, Алентежу потерял больше всего людей, и только Алгарве и Лиссабонская столичная зона зарегистрировали рост за последнее десятилетие.

В целом постоянное население Португалии сократилось на 2% до 10 347 892 человек.

Основываясь на уже известной информации, издание ЭКО разработало интерактивную карту, которая позволяет узнать, сколько человек зарегистрировано в каждом из 308 муниципалитетов страны.

Каждая зеленая точка на карте представляет собой муниципалитет: щелкнув по нему, вы увидите общее количество проживающих в нем людей.

Пройдите по ссылке, чтобы просмотреть карту прямо в браузере. На телефоне или планшете одновременно используйте большой и указательный пальцы для увеличения или уменьшения масштаба и проведите указательным пальцем по экрану для перемещения. На компьютере используйте курсор мыши и символы «+» и «-».

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