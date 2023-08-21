Португалия: сколько люди тратят на еду?

Команда аналитиков Picodi.com проверила статистические данные из 105 стран и подсчитала, сколько денег люди тратят на покупки по всему миру.

В этом рейтинге Португалия заняла 30 место из 105 стран - еда и безалкогольные напитки занимают 17,5% расходов на товары и услуги.

Этот результат аналогичен Польше (17,2%), Греции (17,6%) и Венгрии (18%).

Данные показывают, однако, что расходы на продукты сильно различаются по странам.

Например, менее десятой части расходов на еду и безалкогольные напитки, потребляемые дома, приходится на такие страны, как США - 6,7%, Сингапур - 8,4%, Великобритания - 8,7%, Ирландия - 9,2% и Швейцария - 9,9%».

«Среди стран, вошедших в рейтинг, самый высокий процент расходов на продукты питания отмечается в Нигерии, Мьянме и Кении - 59%, 56,6% и 56,1% соответственно», - заключает исследование.

Данные также показывают, что самые высокие расходы на продукты в Европе зарегистрированы в Швейцарии (325 евро в месяц), за ней следуют Норвегия (308 евро в месяц) и Дания (281 евро в месяц), что можно объяснить традиционно высокими ценами на любые товары и услуги в этих странах.

Согласно тому же исследованию, «португальцы тратят на покупки 204 евро в месяц».

Самые низкие расходы на продукты зарегистрированы в Украине (98 евро/мес), Беларуси (89 евро/мес) и Молдове (88 евро/мес).