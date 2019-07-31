Португалия: сколько налогов платит каждый житель страны

По данным статистики, опубликованной порталом Pordata, сумма налогов, выплачиваемых португальцами самая высокая, начиная с 1972 года. В среднем каждый житель страны заплатил в казну 4310 евро в прошлом году. Из них 2390 евро в виде косвенных налогов, таких как НДС, который включен в стоимость услуг и товаров.

В прошлом году государство собрало 44,3 млрд евро налогов, что является рекордной суммой. Больше всего пополнению казны способствовал НДС (16,7 млрд евро от общей суммы).



Напомним, за «самые большие за всю историю» налоги регулярно подвергается критике премьер-министр страны Антонио Кошту. Недавно представители социалистических партий в парламенте выступили с критикой тяжелого налогового бремени.

«Уверяю вас, что португальцы предпочитают иметь работу и платить, а не быть безработными и не платить налоги», - ответил на критику премьер-министр.