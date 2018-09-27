Португалия: сколько потратил «Спортинг»

Четверг, 27 Сентябрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: сколько потратил «Спортинг»

«Спортинг» отчитался о своих финансовых операциях в документе, направленном в Комиссию по рынку ценных бумаг (CMVM).

В частности, футбольный клуб  указал, сколько  потратил на трансферы, а также сколько получил от продаж в этом сезоне.

Согласно документу, «Спортинг»  потратил на подкреплениепочти 25 млн евро, включая стоимость покупки и комиссионные.

Самым дорогим приобретением был Рафинья - 6,5 млн евро, Диаби стоил 5,5 миллиона, Бруну Гашпар - 4,5 млн евро, а Вивиано обошелся в 2 млн евро.

В свою очередь, Нани вернулся в ряды «львов» без каких-либо затрат, при этом «Валенсия» зарезервировала для себя 40% будущей продажи.

Что касается арендованных игроков, то «Спортинг» должен был заплатить, в общей сложности, 3 млн евро за Неманью Гуделью, а за Штураро - только комиссионные в размере 150 тыс. евро. Передача в аренду Ренана Рибейро стоила 250 тыс. евро, при этом «львы» зарезервировали покупку на 1 млн евро.

Относительно игроков, которые покинули Алваладе - Кристиано Пикчини, принес, в общей сложности, 8 миллионов, при этом «Спортинг» зарезервировал 10% будущего трансфера. Тобиас Фигейредо был продан за 2,3 млн евро в «Ноттингем Форест». Думбия перешел в «Жирону» - совершенно бесплатно для знакового испанского клуба.

Что касается сдачи в аренду, то следует выделить Матеуша Перейра, за предоставление которого «Спортингом» «Нюрнберг» заплатил полмиллиона евро.

«Спортинг также разъяснил ситуацию с девятью игроками, которые в одностороннем порядке расторгли контракт с клуб после нападения со стороны оголтелых фанатов в Алкошете. Помимо Бруну Фернандеша, Баса Доста и Батталья, которые вернулись в Алваладе, клуб смог договориться только с испанским «Бетисом» о трансфере Уильяма. «Львы» получили за перевод среднего полузащитника 16 млн евро и 25% для будущей передачи.

Вместе с тем, «Спортингу» не удалось достичь соглашения с Руем Патрисиу и «Вулвергемптоном», Даниэлем Поденсе и «Олимпиакосом», Желсоном и «Атлетико Мадрид» и Рафаэлем Леао и «Лиллем». А Рубен Рибейро все еще остается без клуба.

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