Португалия: сколько предприятий принимают оплату картой?

Пятница, 06 Январь 2023 Португалия Португалия

Португалия: сколько предприятий принимают оплату картой?

Покупка может оказаться непростой: только треть малых и средних компаний принимают оплату картой.

Согласно исследованию, проведенному Inmark Europe для Mastercard Portugal, только три из 10 малых и средних компаний принимают платежи по картам, а доля средних компаний достигает 54% .

«Карточный барометр для микропредприятий, МСП и средних предприятий» также показал, что те, кто принимает платежи с помощью карт, оправдывают это решение простотой и удобством в платежах (60%).

В качестве других аргументов приводятся безопасность (33%) и улучшение, удобство, скорость продаж (32%).

В анализ включены компании с оборотом менее 50 миллионов евро в 2020 году.

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