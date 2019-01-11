Португалия: сколько принесли «золотые визы»

Согласно им, инвестиции, привлеченные посредством ВНЖ для инвестиционной деятельности (ARI), более известного как «золотые визы», достигли в 2018 году 838 млн евро, что на 0,6% меньше, чем в предыдущем году.

Вместе с тем, в декабре объем инвестиций превысил 94 млн евро, что втрое больше, чем в том же месяце 2017 года. Из этой суммы более 79 млн относится к инвестициям, привлеченным в результате приобретения недвижимости, и более 14 млн - к переводу капитала.

Также в прошлом году было выдано более 1.400 «золотых виз», что на 4,2% больше, чем в 2017 году.

За более чем шесть лет существования программы ARI, запущенной в октябре 2012 года, совокупные инвестиции составили 44.249.798.77,66 евро, в том числе в приобретение недвижимости - 3.848.740.971,97 евро. Переводы капитала достигли 401.057.805,69 евро.

С момента создания данного инструмента для привлечения инвестиций было выдано 6.962 ARI: два в 2012 году, 494 в 2013-м, 1.526 в 2014-м, 766 в 2015-м, 1.414 в 2016-м, 1.351 в 2017-м и 1.409 в 2018-м.

До декабря прошлого года, в совокупности, путем покупки недвижимости были выданы 6.575 «золотых виз», из которых 249 - касались недвижимости для восстановления. Количество виз, выданных по критерию перевода капитала, составило 374, а посредством создания не менее 10 рабочих мест - 13.

Больше всего «золотых виз» получили граждане Китая (4.073), Бразилии (653), Турции (295), Южной Африки (275) и России (243).

Также с начала действия программы было выдано 11.815 ВНЖ членам семьи обладателей «золотых виз».