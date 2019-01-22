Португалия: сколько тратят на алкоголь

Согласно им, в 2017 году жители Португалии потратили чуть более 1,8 млрд евро на алкогольные напитки. Это означает, что каждый из 10,3 миллиона португальцев потратил, в среднем, 176 евро. (Для сравнения, в среднем, каждый гражданин Европы тратил 300 евро на алкогольные напитки.)

Однако эти показатели не соответствуют общему итогу, поскольку учитывают только расходы на потребление домохозяйств и исключают расходы, понесенные в гостиницах и ресторанах.

Вышеуказанные 1,8 млрд евро составляют 1,4% от общих ежегодных расходов португальских домохозяйств. Это ниже среднеевропейского показателя в 1,6%. В Португалия является страной, где меньше всего тратят на алкоголь. Только в Нидерландах, Италии, Испании и Греции тратят меньше.

Европейский рейтинг возглавляет Эстония (5,2% от общих расходов семьи).

Данные Европейской статистической службы свидетельствуют о том, что значения оставались стабильными во всей Европе в последнее десятилетие (2007-2017). Однако есть два исключения: Румыния и Португалия.

Так, в Португалии процентное увеличение затрат составило 0,3%, с 1,1% в 2007 году до 1,4% в 2017-м.