Португалия: сколько вина будет произведено

Вторник, 11 Сентябрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: сколько вина будет произведено

Данные приводит Институт вина и виноделия (IVV).

Согласно им, в этом году производство вина, как ожидается, будет самым низким за последние шесть лет. В качестве причины называются «нетипичные» погодные условия последних месяцев.

Вице-президент IVV Франсишку Рику отметил, что производство вина было затронуто, в основном, «дождливой весной», «волной жары», которая ощущалась в августе, и «градом» во внутренних регионах страны.

Однако производство не было затронуто «непогодой» в равной степени. Регионы Лиссабона, Сетубала и Алентежу наиболее пострадали от жары. Так, некоторые винодельческие предприятия в регионе Сетубал могут столкнуться с 50%-ным спадом в производстве вина.

Руководитель IVV заявил, что в Алентежу «есть производители, которые потеряли почти все», и что, например, на Севере производство пострадало не от жары, а от болезней, таких как плесень.

Тем не менее, подчеркнул Франсишку Рику, речь идет о количестве винограда, а не о качестве. Согласно IVV, производители уверены в качестве ягод.

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