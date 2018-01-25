Португалия: сколько ждать консультации

Четверг, 25 Январь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: сколько ждать консультации

Независимый профсоюз врачей (SIM) привел некоторые сведения.

Согласно им, время ожидания некоторых специализированных медицинских консультаций превышает два года, хотя максимальный гарантированный период, действующий с начала этого года, составляет 120 дней.

К примеру, в офтальмологии среднее время ожидания достигает двух лет и десяти месяцев, а в оториноларингологии - двух лет и девяти месяцев. Время ожидания также намного превышено в ревматологии, где приема нужно дожидаться два года и шесть месяцев, а также в дерматовенерологии.

SIM вновь обвинил правительство в бездействии. «Министр здравоохранения продолжает не принимать предложение профсоюзов увеличить количество недельных часов, выделенных на консультации врачей больниц», - говорится в заявлении профсоюза, который выступает за сокращение обычного периода работы службы неотложной помощи с 18 часов в неделю до 12 часов, что позволит выделить больше времени на консультации специалистов.

В сентябре 2017 года в интервью SOL министр здравоохранения Адальберту Кампуш Фернандеш в ответ на это заявление подчеркнул, что в настоящее время только 13% врачей принимают пациентов в течение 18 часов в неделю в «неотложке».

Напомним, что с 1 января максимальное время ответа, предусмотренное для консультаций врачами-специалистами, запрошенных семейными врачами, сократилось со 150 до 120 дней. Министерство намерено ускорить «ответ» в системе SNS, способствуя перемещению пациентов между государственными больницами. С 2016 года, в момент назначения консультации, пациенты могут выбрать госпиталь с самым коротким временем ответа, однако транспортные расходы не оплачиваются.

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