Португалия: скончался певец фаду Карлуш ду Карму

Пятница, 01 Январь 2021 Португалия Португалия

Португалия: скончался певец фаду Карлуш ду Карму

31 декабря музыкант попал в больницу Санта-Мария с аневризмой.

Певец фаду Карлуш ду Карму скончался утром в пятницу, 1 января 2020 года, в больнице Санта-Мария в Лиссабоне, подтвердил сын Карму Альфреду.

81-летний певец скончался от аневризмы аорты.

Карлуш ду Карму родился в Лиссабоне 21 декабря 1939 в семье певицы фаду Люсилии Карму (1919-1998) и книготорговца Альфреду Алмейда, владельцев дома фаду O Faia, где Карлуш начинал петь, пока не начал свою артистическую карьеру в 1964 году.

Обладатель премии Latin Career Grammy, которую он получил в 2014 году, Карлуш ду Карму выступал на главных мировых сценах: от «Олимпии» в Париже до Франкфуртской оперы, от «Канекао» в Рио-де-Жанейро до Королевского Альберт-холла в Лондоне.

Великий фадишта попрощался со сценой 9 ноября 2019 года концертом в Coliseu dos Recreios в Лиссабоне.

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