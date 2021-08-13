Португалия: скоростная линия соединит Лиссабон и Порту

Пятница, 13 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: скоростная линия соединит Лиссабон и Порту

Проект новой железнодорожной ветки стартует в 2022 году.

Как заявил министр инфраструктуры и жилищного строительства Педро Нуно Сантуш, проект линии высокоскоростных поездов, который соединит столицу с Порту, начнется в начале 2022 года с началом исследования воздействия на окружающую среду.

По словам министра, с новой линией поездка между двумя городами займет всего 1 час 10 минут.

В 2023 году начнется строительство объекта. В период с 2027 по 2028 год поезд из Лиссабона в Порту будет идти менее двух часов.

В 2030 году такая же поездка будет длиться 1 час 17 минут между станциями Кампанья и Ориенте, гарантирует вице-президент по инфраструктуре Португалии Карлуш Фернандеш.

«Первый этап уже в стадии реализации, мы готовим запуск второй фазы: Брага-Валенса, которая является частью Порто-Виго, и Суре-Каррегадо, которая является второй фазой Лиссабона-Порту», ​​- поясняет вице-президент IP.

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