Португалия: скоростные поезда для линии Лиссабон - Порту

По словам госсекретаря по инфраструктуре Фредерико Франсишку, покупка 12 высокопроизводительных поездов зависит от выплаты долга CP, о чем будет уведомлена Европейская комиссия.

CP сможет покупать высокоскоростные поезда только тогда, когда будет объявлен первый тендер на работы на новой линии между Порту и Лиссабоном.

Государственный перевозчик должен будет дождаться конца этого года, чтобы объявить открытый тендер на закупку 12 высокопроизводительных вагонов базовой стоимостью 336 млн евро, заявил госсекретарь по инфраструктуре Фредерико Франсишку.

«Мы надеемся запустить тендер на закупку 12 поездов примерно в то же время, когда будут запущены тендеры на работы на высокоскоростной линии», - заявил госсекретарь на парламентских слушаниях 22 марта.

Согласно календарю Infraestruturas de Portugal, запуск открытого тендера на первый этап работ на новой линии Лиссабон-Порту запланирован на последний квартал 2023 года.