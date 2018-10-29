Португалия: скрининги на рак не достигли цели

Понедельник, 29 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: скрининги на рак не достигли цели

Такой вывод сделан на основе годовых отчетов региональных администраций здравоохранения (ARS) за 2017 год, доступных на соответствующих сайтах.

Цели, поставленные на 2017 год различными ARS для скрининга рака молочной железы (mama), шейки матки (colo do útero), ободочной кишки (cólon) - основного отдела толстой кишки и прямой кишки (reto), не были достигнуты.

Этому способствовали несколько факторов: изменения типа теста, необходимость адаптации к новому оборудованию, отсутствие вызова контингента пациентов со стороны врачей или отказ со стороны пациентов.

Так, согласно отчету о деятельности ARS Алгарве за 2017 год, в случае рака молочной железы скрининг прошли 57% от «запланированного контингента», что ниже ожидаемых 64%.

При скрининге рака шейки матки цель составляла 22%, но его прошли только 12% от выбранного контингента.

Также ARS Алгарве сообщает, что в период с сентября 2017 года до первой половины июля в рамках программы скрининга было проведено около 3 тысяч тестов на PSOF (поиск скрытой фекальной крови) у целевой аудитории - мужчин и женщин в возрасте от 50 до 75 лет. Из них 95 (3,2%) тестов были положительными, и пациенты были направлены в Centro Hospitalar Universitário do Algarve для проведения колоноскопии - в течение 30 дней с момента получения результата.

В свою очередь, у ARS Центрального региона были большие трудности при скрининге рака ободочной кишки и прямой кишки - цель в 7% охваченных пациентов также не была достигнута. Численность населения, подлежавшего скринингу, составляла 281 тыс. человек, однако прошли его лишь 9.670 человек.

В свою очередь, цель в скрининге рака молочной железы была достигнута.

ARS Центрального региона в 2017 году провела скриниг почти 100 тысяч женщин из общего числа 147 тысяч, приглашенных для этого. Целью было охватить 65% целевой группы населения.

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