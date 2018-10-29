Португалия: скрининги на рак не достигли цели

Цели, поставленные на 2017 год различными ARS для скрининга рака молочной железы (mama), шейки матки (colo do útero), ободочной кишки (cólon) - основного отдела толстой кишки и прямой кишки (reto), не были достигнуты.

Этому способствовали несколько факторов: изменения типа теста, необходимость адаптации к новому оборудованию, отсутствие вызова контингента пациентов со стороны врачей или отказ со стороны пациентов.

Так, согласно отчету о деятельности ARS Алгарве за 2017 год, в случае рака молочной железы скрининг прошли 57% от «запланированного контингента», что ниже ожидаемых 64%.

При скрининге рака шейки матки цель составляла 22%, но его прошли только 12% от выбранного контингента.

Также ARS Алгарве сообщает, что в период с сентября 2017 года до первой половины июля в рамках программы скрининга было проведено около 3 тысяч тестов на PSOF (поиск скрытой фекальной крови) у целевой аудитории - мужчин и женщин в возрасте от 50 до 75 лет. Из них 95 (3,2%) тестов были положительными, и пациенты были направлены в Centro Hospitalar Universitário do Algarve для проведения колоноскопии - в течение 30 дней с момента получения результата.

В свою очередь, у ARS Центрального региона были большие трудности при скрининге рака ободочной кишки и прямой кишки - цель в 7% охваченных пациентов также не была достигнута. Численность населения, подлежавшего скринингу, составляла 281 тыс. человек, однако прошли его лишь 9.670 человек.

В свою очередь, цель в скрининге рака молочной железы была достигнута.

ARS Центрального региона в 2017 году провела скриниг почти 100 тысяч женщин из общего числа 147 тысяч, приглашенных для этого. Целью было охватить 65% целевой группы населения.