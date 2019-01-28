Португалия: Slava Snowshow

Понедельник, 28 Январь 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: Slava Snowshow

Эпическое и поэтическое, умное и доброе - Slava Snowshow (Снежное Шоу Славы).

Созданное в 1993 году, Шоу Славы Полунина совершает мировое турне каждый год и всегда собирает полные залы. Попасть на шоу – мечта многих, но не зря перед входом в зал всегда весит предупреждение: «Помните, все мечты могут стать реальностью».

Уже в феврале этот мир фантазий приезжает в Teatro Tivolli BBVA, где все смогут встретиться с очень необычными Клоунами, которые умеют создавать метель из одного листа бумаги.

Время проведения: 28 февраля

Место проведения: Teatro Tivolli BBVA, Lisboa

Стоимость: от 14€ до 33€

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