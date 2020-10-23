Португалия: следующие 3 месяца носить маску на улице нужно обязательно

В будущем эта мера может быть продлена.

Инициатива PSD возникла после законопроекта, представленного правительством на прошлой неделе, который намеревался сделать использование маски и приложения StayAway Covid обязательным.

Закон определяет, что использование маски является обязательным для лиц старше десяти лет для доступа, передвижения или постоянного пребывания в общественных местах и ​​на дорогах, «когда невозможно держать дистанцию, рекомендованную органами здравоохранения».

От этого обязательства могут быть освобождены «люди, которые являются членами одной семьи, когда они не находятся в непосредственной близости от третьих лиц», либо если их клиническое состояние не позволяет носить маску, и это подтверждено медицинским документом.

Также не обязательно носить маску, когда «она несовместима с характером деятельности, которую выполняют люди».

Одна из статей нового закона дает автономным регионам Мадейре и Азорским островам право изменять принятое правило ношения масок.

Неиспользование маски является правонарушением, за которое налагается штраф от 100 до 500 евро.