Португалия: следующие 3 месяца носить маску на улице нужно обязательно
Парламент одобрил законопроект PSD, который вводит обязательное использование масок в общественных местах в течение как минимум трех месяцев.
В будущем эта мера может быть продлена.
Инициатива PSD возникла после законопроекта, представленного правительством на прошлой неделе, который намеревался сделать использование маски и приложения StayAway Covid обязательным.
Закон определяет, что использование маски является обязательным для лиц старше десяти лет для доступа, передвижения или постоянного пребывания в общественных местах и на дорогах, «когда невозможно держать дистанцию, рекомендованную органами здравоохранения».
От этого обязательства могут быть освобождены «люди, которые являются членами одной семьи, когда они не находятся в непосредственной близости от третьих лиц», либо если их клиническое состояние не позволяет носить маску, и это подтверждено медицинским документом.
Также не обязательно носить маску, когда «она несовместима с характером деятельности, которую выполняют люди».
Одна из статей нового закона дает автономным регионам Мадейре и Азорским островам право изменять принятое правило ношения масок.
Неиспользование маски является правонарушением, за которое налагается штраф от 100 до 500 евро.