Португалия: следующий госбюджет отразится на миллионе семей

Государственный бюджет на 2022 год предусмотрит разделение 3 и 6 ступеней, заявил премьер Антониу Кошта. Но и в этом случае, из-за прогрессивного характера IRS, изменения коснутся всех налогоплательщиков с доходом выше десяти тысяч евро (где начинается третья ступень), то есть около 1,4 миллиона семей.

Речь идет о 3 уровне, который охватывает доход от 10 000 до 20 000 евро, к которому применяется предельная ставка 28,5%, и 6 шаге, который охватывает доход от 36 000 до 80 000 евро (что, по словам Антониу Кошты, «огромная разница»), облагаемый налогом по предельной ставке 45%.

Судя по данным, доступным на налоговом портале, на 3 уровне в 2019 г. было сосредоточено 820 804 домохозяйства, что соответствует примерно 15% от общей суммы.

6 уровень, предпоследний в текущей таблице этого налога, охватывал 152 567 семей. , что составляет всего 2,82% от общего числа.

Доход, который поступает от налогоплательщиков 3 и 6 уровней «относительно мало, поэтому они не могут иметь большое влияние на доходы» - утверждает финансовый специалист Жоау Эшпанья.

«Таким образом, это политически выгодно, но не окажет большого влияния ни на людей, ни на экономику, поэтому, решение хотя и неплохое, мера попахивает демагогией», - добавляет он.