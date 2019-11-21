Португалия: слесарь выиграл 100 тысяч евро и пошел на работу

Четверг, 21 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: слесарь выиграл 100 тысяч евро и пошел на работу

Мужчина признался, что не представляет куда потратить огромную сумму.

Обладателем одного из самых крупных выигрышей рождественской лотереи стал слесарь из района Гандра округа Порту. Он приобрел билет за 5 евро в обычном кафе неподалеку от дома и выиграл 100 тысяч евро. После вычета всех налогов, которые составляют около 20% от общей суммы, «чистыми» у него останется 81 тысяча евро.

Мужчина проснулся богатым в минувшую субботу и сразу же отправился на работу. На вопрос журналистам почему он снова вернулся на рабочее место, несмотря на то, что теперь может не работать годами, мужчина пояснил, что у него остался незавершенный заказ.

Кроме того, слесарь признался журналистам, что ему нравится то, чем он занимается и он не хочет подводить своего босса. Мужчина рассказал, что с трудом представляет куда может потратить такую большую сумму, однако, задумался о приобретении нового автомобиля. А пока он собирается отметить выигрыш устроив ужин вместе с семьей и друзьями в том самом кафе где купил счастливый билет.

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