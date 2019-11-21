Португалия: слесарь выиграл 100 тысяч евро и пошел на работу

Обладателем одного из самых крупных выигрышей рождественской лотереи стал слесарь из района Гандра округа Порту. Он приобрел билет за 5 евро в обычном кафе неподалеку от дома и выиграл 100 тысяч евро. После вычета всех налогов, которые составляют около 20% от общей суммы, «чистыми» у него останется 81 тысяча евро.



Мужчина проснулся богатым в минувшую субботу и сразу же отправился на работу. На вопрос журналистам почему он снова вернулся на рабочее место, несмотря на то, что теперь может не работать годами, мужчина пояснил, что у него остался незавершенный заказ.



Кроме того, слесарь признался журналистам, что ему нравится то, чем он занимается и он не хочет подводить своего босса. Мужчина рассказал, что с трудом представляет куда может потратить такую большую сумму, однако, задумался о приобретении нового автомобиля. А пока он собирается отметить выигрыш устроив ужин вместе с семьей и друзьями в том самом кафе где купил счастливый билет.