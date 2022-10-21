Португалия: слишком много желающих попасть к семейному врачу

Правительство пересмотрит списки пользователей, зарегистрированных в медицинских центрах, для доступа к семейному врачу.

Это связано с тем, что желающих на 600 000 больше, чем жителей континентальной Португалии.

Министр здравоохранения Мануэль Писарро не назвал причин такого расхождения, но сказал, что работа по пересмотру списков будет проводиться с осторожностью, чтобы не лишать граждан их законных прав.

Чиновник также сообщил об открытии дополнительных вакансий по подготовке семейных врачей для наиболее нуждающихся регионов.

Так, в Лиссабоне и Вале-ду-Тежу откроется 200 вакансий в 2023 году.