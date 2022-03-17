Португалия: случаев торговли людьми стало больше

Четверг, 17 Март 2022 Португалия Португалия

Португалия: случаев торговли людьми стало больше

В 2021 году Центр наблюдения за торговлей людьми получил 318 сигналов от жертв, из которых 308 были зарегистрированы в Португалии.

Министр внутренних дел Франсишка Ван Дунем сообщила 17 марта, что количество случаев торговли людьми, зарегистрированных в Португалии, увеличилось почти на 40% в прошлом году по сравнению с 2020 годом, при этом было выявлено 318 случаев.

«В 2021 году Обсерватория по борьбе с торговлей людьми получила 318 подписей от жертв подобных сделок, из которых 308 жертв были отмечены в Португалии. По сравнению с 2020 годом количество случаев увеличилось на 89, что означает рост на 39%», - говорится в сообщении.

Данные были представлены во время презентации проекта «Совершенствование систем профилактики, помощи, защиты и интеграции жертв сексуальной эксплуатации».

По словам министра, Португалия, как и в предыдущие годы, по существу остается страной назначения для жертв торговли людьми, причем «в немногих случаях» она является страной происхождения.

Большинство случаев, зарегистрированных в Португалии, связаны с трудовой эксплуатацией.

Что касается торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, министр сказала, что было выявлено несколько случаев, в основном с участием женщин из стран Центральной и Восточной Европы, не являющихся членами Европейского Союза.

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