Португалия: служба SEF задержала в аэропорту женщину с чужим ребенком

Пятница, 24 Май 2019 Португалия Португалия

Португалия: служба SEF задержала в аэропорту женщину с чужим ребенком

Ребенок сообщил, что не знает сопровождающую.

Инспекторы SEF подозревают жительницу Африки, которая пыталась пройти контроль в аэропорту Лиссабона, в торговле людьми. Сообщается, что она прибыла в Лиссабон с 9-летней девочкой из африканской Ганы, при этом ни у нее ни у ребенка не было необходимых документов. Девочка, как она утверждала, приходится ей дочерью. Инспекторам удалось выяснить, что ранее женщина пыталась получить шенгенскую визу в своей стране, но получила отказ.

Спустя некоторое время, женщина призналась, что девочка является ее племянницей, а не дочерью. По ее словам, они прибыли в Португалию с туристическими целями. Ребенок же сообщил, что не знает сопровождающую. В настоящий момент женщина задержана.

По словам инспекторов SEF, иностранцы часто приобретают авиабилет в страну, не требующую визы, но с транзитом в зоне Евросоюза. После чего появляются на границе без неоходимых документов.

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