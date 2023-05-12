Португалия: смертей стало меньше, а рождений и свадеб - больше

Такие данные опубликованы 12 мая Национальным статистическим институтом (INE).

«В апреле 2023 года количество смертей составило 8949, что ниже, чем в марте 2023 года (на 1604 меньше; -15,2%) и в апреле 2022 года (на 1 237 меньше; -12,1%)», - указывает статистическое управление.

В том же месяце число смертей от Covid-19 снизилось до 147 (на 49 меньше, чем в марте 2023 г.), что составляет 1,6% от общего числа.

Что касается рождений, то INE сообщает о 6994 рождениях в марте этого года, что на 4,2% больше, чем в марте 2022 года (6715).

В марте этого года было отпраздновано 1985 свадеб, что на 17,5% больше по сравнению с мартом 2022 года (на 296 больше).