Португалия: смертность от алкоголя увеличилась

Это на 32% больше, чем в предыдущем году, говорится в опубликованном 7 декабря Годовом отчете о положении страны в вопросах алкоголя за 2021 год.

Несмотря на этот рост, после снижения в предыдущие два года это число все еще ниже значения, зафиксированного в 2019 году.

В дополнение к 41 смерти было зарегистрировано еще 973 случая смерти от алкоголя, и с информацией о причине смерти 34% были связаны с естественной смертью, 32% - с несчастным случаем, 12% - с самоубийством и 4% - с алкогольным опьянением.

Около 32% этих смертей были положительными только на алкоголь, а в 39% были обнаружены только алкоголь и лекарства, особенно бензодиазепины.

В 2021 г. было зарегистрировано 545 основных диагнозов, связанных с поведением, связанным с употреблением алкоголя, которое влияет на благополучие и развитие ребенка (+18% по сравнению с 2020 г.), 51 диагноз, при котором ребенок или молодой человек допускает такое поведение (+24%). и 494, где они подвергались их воздействию (+18%).

«После снижения этих признаков и диагнозов в 2020 году значения увеличились в 2021 году, при этом признаки и диагнозы подверженности детей/подростков такому поведению достигли самых высоких значений за последние пять лет», - добавляют исследователи.