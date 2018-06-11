Португалия: снижение цен на бензин продолжится?

С понедельника, 11 июня, цены на автомобильное топливо снова упадут.

Это уже вторая неделя снижения после 10 непрерывных недель повышения, что привело к росту цен на топливо до максимального показателя с 2014 года. Снижение коснется как бензина, так и в дизельного топлива и составит около двух центов за литр, учитывая среднюю цену, практикуемую на прошлой неделе на бензоколонках в Португалии.

Стоимость «простого» 95-октанового бензина снизится до 1,579 евро, «простого» дизеля - до 1,362 евро.

Отметим, что рост цен на автомобильное топливо, в основном, был обусловлен ростом цен на сырье в сочетании с девальвацией евро. Данный контекст изменился в последние две недели, что должно отразиться на ценах, применяемых на АЗС.

Известно, что большая часть цены, взимаемой за каждый литр автомобильного топлива, поступает в государственную казну. Согласно анализу формирования цен, в мае с.г. налоговая нагрузка составляла 63% от розничной цены на бензин и 56% от стоимости дизельного топлива, при этом доля налога на нефтепродукты (ISP), которая была увеличена в 2016 году, составляла в цене 44,3 и 36,8%, соответственно.

В свете нынешней ситуации партия CDS представит 21 июня законодательную инициативу по ликвидации сверхналога (sobretaxa) к ISP в размере 6 центов - как на бензин, так и на дизельное топливо, созданного нынешним правительством в 2016 году. По словам представителя CDS Педру Мота Соареша, «в результате фискальной политики государства с 2004 года цены на дизельное топливо возросли на 56%, а на бензин - на 26%».