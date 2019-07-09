Португалия: снижение налогов для многодетных семей

Португальская социалистическая партия выступила с предложением снизить налоги и создать дополнительные льготы для семей, в которых два и более ребенка.

Налоговые послабления предлагается ввести для семей у которых дети находятся в яслях. При этом право на субсидии у родителей появится после второго ребенка. На обсуждении представители партии высказали мнение, что молодые родители в Португалии опасаются заводить второго или третьего ребенка, в итоге это останавливает рост рождаемости. Поэтому важно «помочь родителям принять решение об увеличении количества детей в семье».

Представители социалистической партии предлагают снижать ставку подоходного налога исходя из количества детей в сеьме, а не дохода родителей. Сообщается, что предложение о законопроекте будет вынесено на обсуждение в конце июля. Пока все его детали до сих пор не ясны.