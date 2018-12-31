Португалия: снижение тарифов - для всех

Однако речь шла лишь о рынке, регулируемом государством в лице ERSE, где монополистом является компания EDP Serviço Universal и который насчитывает около миллиона клиентов. Согласно приводимым расчетам, снижение эквивалентно -1,58 евро при среднемесячном счете в 45,1 евро. По данным организации-регулятора ERSE, это самое резкое снижение с 1999 года, когда цены упали на 4,7%, а свободный рынок в Португалии еще был миражом.

Известие о снижении цен в 2019-м в EDP Serviço Universal вызвало определенную панику среди потребителей, которые в разное время перешли на этот свободный рынок, поскольку пребывали в неведении, а что же будет с их тарифами.

Наконец, информация стала доступной. Согласно ей, тарифы на свободном рынке, где сегодня находятся около 5 миллионов потребителей, с января упадут на 2,6-6,3%, в зависимости от компании.

Более того, на свободном рынке сейчас разворачивается настоящая ценовая война.

Так, компания Endesa объявила о самых высоких скидках, в среднем - на 6,3%; Galp указывает на снижение на 2,6%.

В свою очередь, компания EDP Comercial, на которую приходится более 80% от общего числа клиентов на свободном рынке, будет практиковать то же сокращение тарифов, что и диктуемое ERSE (на 3,5%).

Goldenergy установила скидку на 2019 год на уровне 4%.

Iberdrola не приводит точный процент, но заявляет, что он будет «не меньше опубликованного ERSE на 2019 год».

Отмечается, что для 800 тысяч семей, имеющих право на социальный тариф, скидка составит 13,67 евро при среднем счете в 26,8 евро.

Согласно последним данным Евростата, Португалия является шестой страной ЕС с самым высоким показателем стоимости киловатт-часа (0,2246 евро), уступая лишь Дании, Германии, Бельгии, Испании и Ирландии. Более половины в стоимости электроэнергии в Португалии приходится на налоги.