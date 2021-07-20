Португалия снова крупнейший производитель велосипедов в ЕС

Вторник, 20 Июль 2021 Португалия Португалия

Португалия снова крупнейший производитель велосипедов в ЕС

В 2020 году в Португалии произведено 2,6 млн этих популярных средств передвижения.

В этот период во всем Евросоюзе было произведено около 12,2 млн велосипедов. Португалия снова является крупнейшим производителем в ЕС, выпустив около 2,6 миллиона единиц изделий.

Второй год подряд Португалия снова является крупнейшим производителем велосипедов в ЕС. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 20 июля Евростатом.

В прошлом году в блоке Сообщества было произведено около 12,2 миллиона велосипедов, что на 1,2% больше, чем в 2019 году.

Португалия демонстрирует в ЕС самый высокий уровень производства, опередив всех по числу выпущенных изделий. Далее следуют Италия, которая произвела 2,1 млн, Германия (почти 1,3 млн), Польша (примерно 1,09 млн).

Производство только в этих четырех странах составило более половины (58%) от общего количества велосипедов, произведенных в ЕС в 2020 году.

Тем не менее, Европейское статистическое управление подчеркивает, что производство «сильно различается в разных государствах-членах ЕС»,

В этом контексте, с другой стороны, Дания является страной ЕС с наименьшим объемом производства велосипедов (она произвела всего 1546 единиц), за ней следуют Хорватия (23 522), Финляндия (27 428) и Греция (144 726).

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