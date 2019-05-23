Португалия снова лучшая

Как и в 2017 году, она заняла первое место списка самых дружелюбных стран по версии опроса экспатов Expat Insider Survey, в котором иностранцев просят оценить легкость заведения дружеских связей в разных странах.

В мире Португалия заняла 5-е место, а возглавил список Бахрейн. В первую десятку из европейских стран вошла также Испания (на 7-м месте). Сложнее всего иностранцам привыкнуть к жизни в Кувейте. А из европейских стран – в Германии, Дании и Швеции (все три страны оказались в седьмой десятке), сообщает euromag.ru.

Участники опроса оценивали дружелюбие принимающей страны по таким критериям, как открытость местных жителей к приезжим, языковой барьер, а также простота привыкания к местной культуре.

Опрос проводится по заказу международного сообщества экспатов InterNations. В последнем опросе участвовали больше 18 тысяч человек из 178 стран, проживающих в 187 странах мира. Россия оказалась на 58-м месте, между Польшей и Южной Кореей.