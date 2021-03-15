Португалия: снова можно делать массаж, татуировки и пирсинг

Понедельник, 15 Март 2021 Португалия Португалия

Португалия: снова можно делать массаж, татуировки и пирсинг

По решению правительства «личная и эстетическая помощь» становится доступна на первом этапе отказа от ЧП.

С 15 марта открываются парикмахерские и мастерские маникюра. Также возвращается возможность делать татуировки, пирсинг или массаж.

Открытие «парикмахерских и институтов красоты», а также «салонов или студий тату и боди-пирсинга», разрешено «по предварительной записи» в дополнение к «массажным процедурам в салонах красоты».

Отметим еще одно нововведение: пожилые люди снова смогут посещать дневные центры с 5 апреля.

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