Португалия: снова о новом аэропорте Лиссабона

Четверг, 16 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия: снова о новом аэропорте Лиссабона

Расположение аэропорта продолжает оставаться предметом ожесточенных споров.

На столе три варианта: построить главный аэропорт в Монтижу, обслуживать аэропорт Умберто Делгаду, а Монтижу использовать как поддерживающий, или строить новую инфраструктуру рядом с Алкошете.

Мэр Алкошете Фернандо Пинту приветствует тот факт, что премьер-министр Антониу Кошта хочет проконсультироваться с лидером оппозиции по поводу расположения нового аэропорта.

«Наличие абсолютного большинства не является синонимом «я хочу, я могу и я приказываю», и поэтому я думаю, что желание премьер-министра прислушаться к лидеру оппозиции - это очень умное решение», - сказал Фернандо Пинту.

Мэр-социалист утверждает, что решение, которое предстоит принять, не может ждать «еще пятьдесят лет», но и предупреждает, что этот выбор нельзя делать поспешно, ставя под угрозу как безопасность людей, так и окружающую среду.

Если Алкошете снова определяется как решение, мэр гарантирует, что проконсультируется с населением.

«Я всегда буду голосом населения, по крайней мере, большинства населения. Будут консультации с общественностью, референдум - что угодно. С населением будут консультироваться, если нас спросят о местонахождении нового аэропорта», - сказал Фернандо Пинту.

На фото: проект аэропорта в Монтижу

 

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