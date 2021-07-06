Португалия снова открыта для туристов из Германии

Вторник, 06 Июль 2021 Португалия Португалия

Португалия снова открыта для туристов из Германии

Власти Германии в очередной раз дали «зеленый свет» поездкам в Португалию.

По информации агентства AFP, немецкое государство перестало рассматривать Португалию как «альтернативную зону беспокойства» и начало рассматривать страну как «зону высокой заболеваемости».

Такое же решение было принято в отношении Индии, России и Великобритании.

Согласно информации, опубликованной Институтом Роберта Коха, это изменение, которое позволяет возобновить поездки между двумя странами, вступит в силу 7 июля.

С новой классификацией любой, кто возвращается в Германию после пребывания в Португалии, должен будет предоставить отрицательный тест на Covid-19, подтверждение вакцинации или доказательство выздоровления от инфекции.

Это подтверждение необходимо получить перед въездом в Германию и предъявить авиакомпании перед вылетом.

Также можно путешествовать без любого из трех вариантов цифрового сертификата Covid-19, если вы проводите 10-дневный карантин в собственном доме. Этот карантин может закончиться раньше, если на пятый день у вас будет отрицательный результат.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)