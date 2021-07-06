Португалия снова открыта для туристов из Германии

По информации агентства AFP, немецкое государство перестало рассматривать Португалию как «альтернативную зону беспокойства» и начало рассматривать страну как «зону высокой заболеваемости».

Такое же решение было принято в отношении Индии, России и Великобритании.

Согласно информации, опубликованной Институтом Роберта Коха, это изменение, которое позволяет возобновить поездки между двумя странами, вступит в силу 7 июля.

С новой классификацией любой, кто возвращается в Германию после пребывания в Португалии, должен будет предоставить отрицательный тест на Covid-19, подтверждение вакцинации или доказательство выздоровления от инфекции.

Это подтверждение необходимо получить перед въездом в Германию и предъявить авиакомпании перед вылетом.

Также можно путешествовать без любого из трех вариантов цифрового сертификата Covid-19, если вы проводите 10-дневный карантин в собственном доме. Этот карантин может закончиться раньше, если на пятый день у вас будет отрицательный результат.