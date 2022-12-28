Португалия: SNS не берет на себя расходы иностранцев

Министерство здравоохранения уточнило, что не берет на себя ответственность за финансовые расходы при оказании помощи в Национальной службе здравоохранения (SNS) иностранным гражданам с временным проживанием в Португалии.

По данным Expresso, в последние месяцы были неоднократные случаи беременных женщин-иностранок, которые не живут в Португалии и прибывают в больницы и родильные дома только для родов.

Информация была выявлена Службой по делам иностранцев и границ (SEF) и попало в руки контртеррористического подразделения судебной полиции (PJ).

Все больше иностранцев прибегают к предварительной регистрации, указав только свое имя и адрес, любой или даже отель, чтобы попросить вакцины, лекарства или методы лечения, особенно те, которые в их страны не застрахованы или очень дороги.

Среди наиболее востребованных - антиретровирусные препараты, доконтактная терапия ВИЧ (ДКП), лекарства от диабета или сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным министерства, в Национальном реестре пользователей (РНЕ) зарегистрировано 1 560 468 иностранцев, из которых 457 436 соответствуют ситуации, называемой «третьим плательщиком», то есть случаям, когда «граждане имеют доступ к услугам общественного здравоохранения, но в этом случае финансовая ответственность за расходы, вытекающие из этого положения, не лежит на SNS».