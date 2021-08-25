Португалия: снятие наличных в банкоматах упало до минимума

Среда, 25 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: снятие наличных в банкоматах упало до минимума

С 2007 года португальцы не снимали так мало денег в Multibanco.

Пандемия резко сократила использование наличных для покупок, отдавая предпочтение картам и домашнему банковскому обслуживанию.

В 2020 году пандемия закрыла людей дома на долгие месяцы. Данные Banco de Portugal помогают понять масштабы: снятие наличных в сети Multibanco в прошлом году опустилось до минимумов 2007 года.

По сравнению с 2019 годом объем привлеченных средств сократился до беспрецедентного уровня - на 12,5%.

С начала тысячелетия, когда появилась статистическая отчетность Banco de Portugal, использование банкоматов росло, за исключением лет долгового кризиса, в 2011 и 2012 годах, когда снятие средств сократилось на 1,5% и 2,3% соответственно. Это помогает понять, что этот кризис оказал гораздо более жесткое воздействие на бизнес, чем предыдущий, но не только это.

В связи с распространением вируса власти рекомендовали отдавать предпочтение платежам за физические покупки с использованием банковской карты, чтобы предотвратить хождение банкнот и монет из рук в руки.

Кроме того, цифровые технологии получают все большее распространение в банковских операциях. Например, платежи в homebanking в прошлом году стабилизировались на уровне 18,7 млрд евро, при этом количество операций выросло почти на 25%, хотя пандемия затронула большую часть экономики.

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