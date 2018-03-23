Португалия: собак вывезли из дома

Пятница, 23 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: собак вывезли из дома

Случай произошел в г. Вила-Франка-де-Шира (Vila Franca de Xira).

Соседи обратились в муниципалитет с жалобами на «неприятные запахи и шум», которые исходили из дома, где проживала 70-летняя женщина, «страдавшая психическим заболеванием и державшая 38 (!) собак. Сотрудники социального отдела приезжали несколько раз, но так и не смогли войти в помещение, поскольку хозяйка не открывала дверь.

Советник муниципалитета Фатима Антунеш пояснила, что «возможность доказать существование животных появилась только тогда, когда их владелица была госпитализирована. Тогда технические специалисты смогли подтвердить и запросить необходимые разрешения, чтобы иметь возможность действовать».

Прибывшие на место сотрудники PSP и автаркии вывезли из жилого помещения «в принудительном порядке» всех животных - 30 из которых - взрослые и восемь - щенки - и отправили в муниципальный питомник (canil municipal). Там они будут находиться до тех пор, пока появится возможность пристроить их в добрые руки.

В свою очередь, владелица собак в настоящее время находится в доме престарелых.

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