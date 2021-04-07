Португалия: собаки будут искать инфицированных в аэропорту Мадейры

Среда, 07 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: собаки будут искать инфицированных в аэропорту Мадейры

Правительство Мадейры объявляет, что пилотное испытание будет проведено с использованием двух служебных собак.

Правительство Мадейры разрабатывает проект с использованием служебных собак для обнаружения людей, инфицированных SARS-CoV-2, в аэропорту, заявил президент регионального правительства Мадейры Мигел Альбукерке.

«Мы уже работаем в сотрудничестве со службами безопасности, и, очевидно, это будет одна из областей, которые мы развиваем, и которая в первую очередь будет внедрена ​​в аэропорту», ​​- сказал глава региона, отметив, что проект все еще находится в стадии тестирования.

«Служебных собак уже используют в некоторых странах, и мы хотим провести тест на Мадейре. Они обладают способностью определять, является ли человек носителем вируса или нет», - пояснил Мигел Альбукерке, признав, что в случае успеха проекта региональное правительство может приостановить обязательное представление отрицательного теста ПЦР для доступа в регион.

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