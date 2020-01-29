Португалия собирается ужесточить требования по программе «Золотой визы»

Правящая социалистическая партия Португалии (PS) внесла поправки в бюджет на 2020 год, согласно которым нулевой подоходный налог для живущих здесь иностранных пенсионеров отменят. А ВНЖ будут выдавать только тем инвесторам, которые приобретут недвижимость не в Лиссабоне или Порту, пишет prian.ru.

Согласно предложению социалистов, подоходный налог для иностранных пенсионеров будет составлять 10%. Финальная версия бюджета с этими поправками поступит на рассмотрение в парламент на следующей неделе. Если парламент одобрит её, изменения вступят в силу в марте 2020 и не затронут тех, кто уже пользуется выгодным налоговым режимом.

Предложения поступили в самый разгар борьбы чиновников Евросоюза с программами, предоставляющими исключительный налоговый режим или разрешение на проживание за покупку недвижимости или иные инвестиции.

Исключение Лиссабона и Порту из списка городов, подпадающих под условия программы «Золотой визы», заметно повлияет на рынок недвижимости Португалии. Ведь инвестиции в объекты в этих двух городах составляют две трети от общего объёма вложений в «бетонное золото» этой страны. Эксперты пишут о том, что все эти изменения резко снизят привлекательность Португалии для иностранцев. Впрочем, против программы ВНЖ за инвестиции некоторые португальские политики выступали ещё в 2018 году.