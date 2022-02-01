Португалия: Социалисты получили абсолютное большинство

Социалистическая партия получила абсолютное большинство в парламенте Португалии, свидетельствуют результаты досрочных выборов.

Таким образом, лидер социалистов Антониу Кошта сохранит за собой премьерское кресло, на этом посту он будет находиться дольше, чем кто-либо из его предшественников со времен Революции гвоздик (1974), пишет РИА Новости.

При этом Кошта пообещал вести диалог со всеми политическими силами, представленными в Ассамблее республики. "Абсолютное большинство - это не абсолютная власть, это не значит править единолично", - сказал он, выступая перед сторонниками.

По его словам, поддержав социалистов, португальцы "выступили за стабильность" и по сути воскресное голосование стало вотумом доверия правительству. "Португальцы недвусмысленно подтвердили, что хотят социалистическое правительство на ближайшие четыре года", - добавил лидер соцпартии.

Кошта занимает пост премьера с 2015 года, однако до сих пор он был вынужден опираться на поддержку крайне левых сил в парламенте для стабильности правительства – Левый блок и коммунистов. Отказ Левого блока поддержать проект бюджета правительства на 2022 год и привел к досрочным выборам.

Лидер второй крупнейшей партии страны, правоцентристской Социал-демократической партии, Руй Риу поздравил Кошту с победой, признав, что результаты оказались для него хуже, чем ожидалось, и не исключил, что может покинуть руководство партии. Социал-демократы получили гораздо меньше, чем им прочили опросы, и столько же, сколько на выборах 2019 года – около 28%.

Третье место заняла крайне правая Chega во главе с Андре Вентурой, который в предыдущем составе парламента был единственным ее представителем. За нее проголосовали 7% избирателей.

Заметно ухудшил свои позиции Левый блок под руководством Катарины Мартинш. Если на выборах 2019 года за него проголосовали 9,5% избирателей, то сейчас 4,5%. Чуть более 4% получила коалиция коммунистов и экологов (PCP-PEV). Недавно созданная правая Либеральная инициатива набирает 5%.