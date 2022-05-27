Португалия: социальное обеспечение с профицитом в 1,6 млрд евро в апреле

Пятница, 27 Май 2022 Португалия Португалия

Португалия: социальное обеспечение с профицитом в 1,6 млрд евро в апреле

Увеличение фактических доходов и снижение расходов способствовали получению положительного сальдо социального обеспечения.

Служба социального обеспечения зафиксировала профицит в размере 1 611,2 млн евро в апреле, чему способствовало увеличение фактических доходов на 642,5 млн и снижение фактических расходов на 742,6 млн евро.

Таким образом, в апреле эффективный доход от социального обеспечения достиг 10 870,9 млн евро, рост, который Правительство объясняет увеличением общего дохода от взносов и отчислений на 765,4 млн евро (на 12,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года).

Кроме того, увеличение текущих трансфертов от центрального правительства составило 100 миллионов евро, за исключением трансферта в режим замещения банковской деятельности.

Фактические расходы достигли 9 259,7,7 млн ​​евро, снижение в основном связано с чрезвычайными мерами, принятыми в контексте пандемии вируса SARS-CoV-2, которые составили 468 млн евро, что привело к сокращению расходов на 590,9 млн евро по сравнению с к аналогичному периоду прошлого года.

В дополнение к расходам, связанным с Covid-19, динамика расходов также обусловлена ​​увеличением пенсий и надбавок на 112,5 млн евро (на 2,1% больше, чем в апреле 2021 г.), социальных программ и пособий на 10,8 млн евро (на 1,7% больше). чем в апреле 2021 года), с пособием по болезни и надбавкой на 51,7 млн ​​евро (на 21,7% больше, чем в апреле 2021 года), и с родительскими пособиями на 32,8 млн евро (на 16,1% больше, чем в апреле 2021 года).

Наконец, правительство также указало на снижение расходов на пособия по безработице в размере 135,1 млн евро (на 22,4% меньше, чем в апреле 2021 года).

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