Португалия: социальные пособия по безработице - продлеваются

Согласно им, возобновление социального пособия по безработице (subsídio social de desemprego) - как начального (inicial), так и последующего (subsequente) - распространяется на всех получателей (бенефициаров).

Социальные пособия по безработице (социальное пособие по безработице, начальное или последующее пособие по безработице), периоды предоставления (concessão) или продления (renovação) которых уже были ранее продлены до 30 июня 2020 г., в соответствии со ст. 6 Декрета-закона 10-F/2020 от 26 марта, автоматически продлеваются на срок до 31 декабря 2020 года.

То же самое относится и к пособиям, срок выплаты которых закончился 30 июня 2020 г., и к тем, срок выплаты которых закончится 31 декабря 2020 г.

При этом сумма за продление пособий за июль месяц бенефициаров, которые ранее уже воспользовались продлением социального пособия по безработице, начнет выплачиваться, в исключительном порядке, с августа месяца.

Напомним, что, согласно INE, в июне с.г. в Португалии уровень безработицы вырос до 7%. За период с февраля по июнь из-за пандемии коронавируса страна лишилась около 180 тысяч рабочих мест. Только в мае потеряли работу 104 тысячи человек.