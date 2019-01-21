Португалия: социальные пособия - увеличиваются

Понедельник, 21 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: социальные пособия - увеличиваются

Индексант социальной поддержки (Indexante dos Apoios Sociais, IAS) служит ориентиром при выплате многих социальных пособий.

Речь идет о детских пособиях (abono de família), минимальных и максимальных размерах пособий по безработице, а также IAS является отправной точкой для определения взносов в Segurança Social.

Размер IAS в 2018 году составлял 428,90 евро, однако с 1 января 2019 г. он повысился на 6,86 eвро, до 435,76 eвро.

Индексация IAS за 2019 г. производится с учетом средних реальных темпов роста ВВП за последние два года, рассчитанные на основе квартальных национальных счетов Национального статистического института (INE) за третий квартал 2018 года (2,25%) и среднего изменению индекса потребительских цен (без учета жилья) за последние 12 месяцев на декабрь 2018 г. (1,03%).

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