Португалия: социальные выплаты продлеваются до 30 июня

Понедельник, 06 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: социальные выплаты продлеваются до 30 июня

Decreto-Lei n.º 10-F/2020 de 26 de março устанавливает автоматическое продление социальных пособий.

 

Как пояснили в министерстве труда, солидарности и социального страхования, речь идет о «социальных пособиях, гарантирующих прожиточный минимум, срок назначения или продления которых заканчивается до 30 июня 2020 г.».

Как сообщает агентство Lusa со ссылкой на официальный источник в министерстве, возглавляемом Аной Мендеш Годинью, «автоматическое продление (т.е. бенефициарам не нужно подавать какое-либо прошение. – Прим.) распространяется на пособие по безработице, социальное пособие по безработице, пособие по прекращению деятельности (для самозанятых работников), солидарную доплату для пожилых людей (CSI) и социальный доход на интеграцию (RSI)». Данная мера будет финансироваться из государственного бюджета.

Также вышеуказанный закон, вступивший в силу 27 марта, приостановливает, до 30 июня с.г., проведение переоценки (reavaliação) условий для сохранения выплаты пособий со стороны Segurança Social.

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