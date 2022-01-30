Португалия: социальный тариф на Интернет

Данное предложение вступило в силу 1 января 2022 г. По оценкам правительства, оно охватит «780 тысяч потенциальных бенефициаров».

Социальный тариф на Интернет действует наряду с другими социальными тарифами, применяемыми к основным услугам, таким как водо- и электроснабжение, учитывает аналогичный опыт, уже реализованный в других европейских странах, и призван удовлетворить потребности сегмента малообеспеченного населения, которое по финансовым причинам лишено доступа к основным цифровым услугам.

Cоответствующее Постановление (Portaria n.º 274-A/2021 de 29 de novembro) устанавливает модель, процедуры и условия, необходимые для применения Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 de julho, который, собственно, и вводит социальный тариф на предоставление интернет-услуг.

Технические возможности

Социальный тариф предназначен для предоставления услуг широкополосного доступа в Интернет - как стационарный, так и мобильный. Предусматривает набор из 11 минимальных услуг, которые включают электронную почту, поисковые системы (которые позволяют вам искать и просматривать все виды информации), газеты и новости в Интернете, а также покупать или заказывать товары и услуги «онлайн».

Операторы, предоставляющие социальный тариф, должны обеспечить минимальную скорость скачивания (download) 12 Мбит/с и минимальную скорость загрузки (upload) 2 Мбит/с.

Минимальный объем ежемесячного трафика, включенный в социальный тариф широкополосного доступа в Интернет, составляет 15 ГБ.

Стоимость

Стоимость данной услуги составляет 5 евро в месяц плюс НДС (т.е. 6,15 евро в месяц).

В случаях, когда требуется активация и/или оборудование для доступа, максимальная и единовременная цена, взимаемая для этой цели, составляет 21,45 евро плюс НДС (при этом платеж можно разбить на срок до 24 месяцев).

Указанные выше расценки действительны в период с 1 января по 31 декабря 2022 г.

Как оформить

Предоставление социального тарифа, как правило, осуществляется автоматически по запросу заинтересованного лица, поданному в одну из компаний, которые предлагают услуги доступа в широкополосный Интернет.

В запросе должна содержаться следующая информация:

а) полное имя;

б) идентификационный номер налогоплательщика (NIF);

в) налоговый адрес держателя контракта;

г) в случае студентов университетов также следует приложить подтверждение о зачислении в высшее учебное заведение, а также документ, подтверждающий соответствующий текущий адрес проживания.

Если потребителю не был предоставлен социальный тариф автоматически по заявлению, указанному выше, то он вправе обратиться в одну из компаний, которые предлагают услуги доступа в широкополосный Интернет, подав заявление, содержащее все указанные выше элементы, а также подтверждение ситуации о низком доходе или состоянии особой необходимости (condição de necessidade especial), как это предусмотрено в п. 1 ст. 4 Decreto-Lei n.º 66/2021, de 30 de julho, для подтверждения своей правомочности.

Затем компании, предлагающие услуги широкополосного доступа в Интернет, отправляют сделанные запросы в Национальное управление по коммуникациям (ANACOM) через предоставленную им платформу. ANACOM проверяет правомочность потенциальных бенефициаров через компетентные службы. После получения информации с подтверждением правомочности компании активируют социальный тариф в срок не более 10 дней.

После предоставления социального тарифа его сохранение зависит от проверки «положения потребителей с низким доходом или с особыми потребностями, проводимой Anacom в сентябре каждого года».

Вместе с тем, бенефициар, который перестанет соответствовать требованиям по социальному тарифу, должен сам уведомить об этом поставщика услуг в течение 30 дней.