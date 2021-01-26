Португалия: соцобеспечение начинает оказывать услуги по видеосвязи

Служба социального обеспечения (Segurança Social) запускает пилотный проект по видеоконференцсвязи. С его помощью могут быть решены вопросы, связанные со взносами, правовой защитой или заявкой на получение Европейской карты медицинского страхования.

С помощью этого нового решения Служба социального обеспечения намеревается сократить среднее время ожидания людей, находящихся в районах, где обслуживание не гарантируется своевременно, то есть там, где время ожидания между записью на прием и услугой больше.

В заявлении Министерства труда, солидарности и социального обеспечения говорится, что на данный момент видеоконференцсвязь будет работать в девяти службах из четырех районных центров, которые будут управляться через платформу Teams.

«На этом начальном этапе направление на удаленную помощь по видеоконференции будет обеспечиваться только через линию социального обеспечения, которая может предложить эту альтернативу, когда быстрая личная помощь недоступна», - говорится в том же заявлении.

С новым решением услуги могут также предоставляться удаленными работниками.

После начала пилотного проекта и после оценки результатов Служба социального обеспечения намерена расширить количество отделений с услугами видеоконференцсвязи и разрешить таким образом решать больше вопросов.

В 2020 году на линии социального обеспечения было зарегистрировано около трех миллионов звонков, что примерно на полмиллиона больше, чем в предыдущем году.