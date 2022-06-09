Португалия: соцобеспечение сокращает помощь сотням семей

Речь идет о бенефициарах Программы оперативной поддержки наиболее обездоленных (POAPMC).

По сообщению Jornal de Notícias, 20 мая Segurança Social дала указание отделам социального обеспечения по всей стране сообщить техническим специалистам, сопровождающим POAPMC, о том, что они должны сократить количество бенефициаров со 120 до 90 тысяч.

На вопрос газеты правительство подтвердило, что в настоящее время будет 110 000 человек, отвечающих критериям, и что цель состоит в том, чтобы продолжать их сокращать.

Выездные специалисты, на которых ссылается газета, говорят, что у них есть люди в списке ожидания, и критикуют эту меру в то время, когда цены растут, а в корзинах остается все меньше и меньше продуктов.

Письмо региональнымотделениям ссылается на «благоприятное развитие эпидемиологической ситуации в нашей стране и прогрессирующую норму в целом» , чтобы можно было проводить ежеквартальную переоценку получателей программы.

Ежеквартальная переоценка направлена ​​на проверку того, соблюдают ли охваченные лица требования, а именно являются ли они безработными.

Программа оперативной поддержки наиболее обездоленных людей (POAPMC) была создана в 2015 году в Европейском союзе и призвана стать инструментом борьбы с бедностью и социальной изоляцией.

Люди, находящиеся в ситуации экономической нужды, бездомные и лица без документов могут иметь доступ к POAPMC, который финансируется Европейским фондом помощи самым обездоленным людям, и в Португалии зависит от социального обеспечения.