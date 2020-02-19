Португалия: соцработник разбогател на несуществующих беременных

В округе Коимбра перед судом предстанет бывший сотрудник Segurança Social, который существенно «повысил рождаемость» в городе и «заработал» на этом около 600 тысяч евро. Соцработник годами получал пособия за якобы обратившихся к нему беременных.

Об этом сообщает издание Jornal de Notícias.



Прокуратура насчитала 100 «мертвых душ», пособия на которых присваивал предприимчивый соцработник. Его обвиняют по ряду статей, среди которых растрата, отмывание денег и мошенничество. Преступные эпизоды были совершены в период с 2014 по 2018 год.

Речь идет о дородовых пособиях в 631, 357 и 50 евро, которые выплачиваются государством для повышения рождаемости.



Работник не остановился на создании несуществующих беременных, но также внес в базу придуманные данные на четверых детей, за которых тоже получал пособия. Теперь, кроме уголовного наказания, он будет должен возместить казне полный размер ущерба.