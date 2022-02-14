Португалия: соцзащита получила 81 тысячу запросов на поддержку

Понедельник, 14 Февраль 2022 Португалия Португалия

Португалия: соцзащита получила 81 тысячу запросов на поддержку

Из-за отсрочки возвращения детей в школу работники подали 81 000 запросов  в Службу социального обеспечения на поддержку семьи.

«В период с 1 по 10 февраля Служба социального обеспечения получила 81 тысячу запросов на исключительную поддержку семьи за январь. Из подавших запрос 6 651 относятся к самозанятым», - сообщила служба.

Министерство труда также отметило, что эти цифры «близки к максимальным», зафиксированным в прошлом году. Следует отметить, что в январе 2021 года в Службу социального обеспечения поступило 67 тысяч запросов об исключительной поддержке семьи. В феврале было получено 95 000 заказов, а в марте — 85 000.

Речь идет о субсидии, направленной наемным работникам и самозанятым, отсутствующим на работе для обеспечения ухода за детьми или другими иждивенцами в возрасте до 12 лет (или независимо от возраста, при наличии у них инвалидности или хронического заболевания), при условии, что потребность в такой помощи мотивирована закрытием таких учреждений, как детские сады и школы, по решению правительства в контексте пандемического кризиса.

В случае наемных работников эта субсидия соответствует двум третям основного вознаграждения, гарантированного в равных частях Социальным обеспечением и работодателем.

Для самозанятых поддержка эквивалентна одной трети месячной базы взносов за третий квартал 2021 года.

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