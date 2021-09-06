Португалия: Soflusa объявляет о частичной забастовке

Понедельник, 06 Сентябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: Soflusa объявляет о частичной забастовке

Паромы Soflusa отвечают за соединение Баррейру с Лиссабоном.

Работники перевозчика представили частичное уведомление о забастовке продолжительностью три часа в смену 21, 22 и 23 сентября.

Причиной стало очередное непонимание администрацией запросов относительно корректировки заработной платы.

Собравшись на пленарное заседание на речном вокзале Баррейро, рабочие поручили профсоюзу представить объявление о забастовке в течение трех дней в сентябре, после того как они в равной степени бастовали в июне и июле, проведя первую остановку 20 мая.

Пауло Лопеш из Федерации профсоюзов транспорта и связи (FECTRANS) объяснил, что мотивы рабочих остаются прежними, поэтому было решено начать новую частичную забастовку.

«В июле и августе переговоры велись, но практического результата не было», - сказал профсоюзный деятель.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)