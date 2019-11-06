Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Среда, 06 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия, занимающая шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, не смогла увеличить отрыв от России по итогам матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

5 ноября «Зенит» на своем поле потерпел поражение от «Лейпцига» со счетом 0:2, а португальская «Бенфика» проиграла «Лиону» — 1:3.

Таким образом, ни Россия, ни Португалия не смогли набрать баллов в таблицу коэффициентов УЕФА, пишет news.sportbox.ru.

Отставание России от Португалии составляет 0,966 балла.

Шестое место в таблице позволяет выставить от страны три команды в Лиге чемпионов.  

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)