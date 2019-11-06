Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия, занимающая шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, не смогла увеличить отрыв от России по итогам матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
5 ноября «Зенит» на своем поле потерпел поражение от «Лейпцига» со счетом 0:2, а португальская «Бенфика» проиграла «Лиону» — 1:3.
Таким образом, ни Россия, ни Португалия не смогли набрать баллов в таблицу коэффициентов УЕФА, пишет news.sportbox.ru.
Отставание России от Португалии составляет 0,966 балла.
Шестое место в таблице позволяет выставить от страны три команды в Лиге чемпионов.