Португалия сохраняет рейтинг на уровне BBB high

Пятница, 03 Сентябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия сохраняет рейтинг на уровне BBB high

Канадское агентство DBRS подтвердило рейтинг «BBB high», сохранив прогноз на уровне «стабильный».

DBRS сохранило рейтинг португальского долга. Канадское агентство продолжает присваивать республике рейтинг « BBB high», на три уровня выше «мусора», веря в восстановление экономики после пандемии, используя как вакцины против Covid-19, так и Recovery and Resilience Plan (PRR).

В первой из новой волны пересмотра рейтингов прошла Португалия.

DBRS, известное как ближайший друг Португалии, дало понять, что продолжает доверять стране, несмотря на сильное воздействие пандемического кризиса.

С «ускорением процесса вакцинации против Covid-19 в Португалии и Европе экономика должна восстановиться во второй половине года», - заявляет агентство, сохраняя прогноз «стабильным».

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