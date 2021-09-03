Португалия сохраняет рейтинг на уровне BBB high

DBRS сохранило рейтинг португальского долга. Канадское агентство продолжает присваивать республике рейтинг « BBB high», на три уровня выше «мусора», веря в восстановление экономики после пандемии, используя как вакцины против Covid-19, так и Recovery and Resilience Plan (PRR).

В первой из новой волны пересмотра рейтингов прошла Португалия.

DBRS, известное как ближайший друг Португалии, дало понять, что продолжает доверять стране, несмотря на сильное воздействие пандемического кризиса.

С «ускорением процесса вакцинации против Covid-19 в Португалии и Европе экономика должна восстановиться во второй половине года», - заявляет агентство, сохраняя прогноз «стабильным».