Португалия: сокращение дорожных сборов даст эффект на 160 млн евро в год

Об этом сообщила министр территориального единства Ана Абруньоза.

Скидки при сборе платы за проезд, зарегистрированные в законе о государственном бюджете на 2021 год, предусматривают снижение на 50% для всех транспортных средств, работающих на двигателях внутреннего сгорания, и на 75% для электромобилей и транспортных средств, не загрязняющих окружающую среду.

С 1 июля скидки будут применяться ко всем участкам и субрегионам: все автомагистрали A22, A23, A24 и A25, а также участки в концессиях Кошта-де-Прата, Гранде-Порту и Норте-Литорал.

«Любой ответственный правительственный чиновник будет обеспокоен тем, что сокращение принесет убытки на 160 млн евро в год в течение нескольких лет. Если рассматривать весь период концессии, мы говорим о влиянии, которое может составить более 1 млрд евро. А значит, будет обеспокоен любой ответственный правительственный чиновник», - заявила Ана Абруньоза.

Министр подчеркнула, что канцелярия премьер-министра провела юридический анализ дела и пришла к выводу, что новые правила являются конституционными.

Однако министр подчеркнула, что последствия снижения платы за проезд очень велики и не были предусмотрены в бюджете ни для компании Infraestruturas de Portugal (IP), ни для Министерства инфраструктуры и жилищного строительства.

«Это воздействие не было запланировано, поэтому нам придется искать способы компенсации», - сетует Ана Абруньоза и говорит, что только постепенное сокращение гарантирует нам окончательное снижение цен.