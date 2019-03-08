Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА

Российские клуба на прошедшей еврокубковой неделе очков в копилку страны не принесли, а вот "Порту" сумел набрать сразу три, что приравнивается к 0,6 балла в таблицу коэффициентов

Португалия благодаря победе "Порту" и его выходу в 1/4 финала Лиги чемпионов сократила отставание от России в споре за шестое место в таблице коэффициентов Союза европейской футбольной ассоциации (УЕФА), дающее право в сезоне-2020/21 заявить шесть клубов в еврокубки, три из которых - в Лигу чемпионов. Россия же не смогла сохранить или увеличить отрыв из-за поражений в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы "Зенита" и "Краснодара".

Накануне "Порту" в дополнительное время обыграл "Рому" в 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:1 и принес Португалии в сумме три очка (два - за победу; одно - за выход в 1/4 финала турнира) и 0,6 балла в таблицу коэффициентов. "Бенфика" же уступила в первом матче 1/8 финала Лиги Европы загребскому "Динамо" (0:1). Поэтому суммарный коэффициент португальцев со среды остался неизменным - 47,232 балла. У России после поражений "Зенита" и "Краснодара" в матчах от "Вильярреала" и "Валенсии" он составляет 50,382 балла, пишет ТАСС.

Таким образом, Португалия отстает от России на 3,1 балла. Португальским клубам, чтобы выбраться на шестое место, нужно набрать 16 очков (3,2 балла). Это может произойти в том случае, если обе команды - "Порту" и "Бенфика" - успешно преодолеют четвертьфинальную стадию в своих турнирах с максимальным количеством набранных очков, а затем кто-то из них выйдет в полуфинал. При этом Португалии нужно рассчитывать на неудачи "Зенита" и "Краснодара".

Лидирует в таблице коэффициентов Испания, суммарный коэффициент которой перевалил за 100 баллов (100,712). На втором месте находится Англия (78,320), на третьем - Италия (74,011). Четвертую строчку занимает Германия (70,784), пятую - Франция (58,498).